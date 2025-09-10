Legendarni francuski vratar otišao u mirovinu: ‘Trebalo mi je vremena da to prihvatim’

Podijeli :

StephanieGrossetete Panoramic via Guliver

Francuski vratar Steve Mandanda (40) u razgovoru za L'Equipe objavio je prekid karijere.

“Trebalo mi je vremena da to prihvatim, prije svega, jer nije lako, ali da, prestajem. Dugo sam razmišljao jer sam imao puno poziva, ali svaki put sam rekao ne”, kazao je 40-godišnji vratar kojem je lipnju završio ugovor s Rennesom.

Francuski stoper se oprostio od PSG-a nakon 12 godina

Karijeru je počeo u Le Havreu, potom je u dva navrata branio za Marseille, a nosio je i dres Crystal Palacea i Rennesa.

Za francusku reprezentaciju je upisao 35 nastupa, a bio je član Tricolora koji su 2018. osvojili svjetski naslov, te srebro četiri godine kasnije na SP-u u Katru.