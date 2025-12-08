Legenda Liverpoola izborila se s rakom kože: ‘Idite, provjerite te madeže’

Legenda Liverpoola poslala je moćnu poruku.
Bivši napadač Robbie Fowler (50) otkrio je da je nedavno operirao rak kože na licu. Objavio je fotografije prije i poslije zahvata i uz njih poručio pratiteljima da je “sada sve u redu” i iskoristio priliku da podigne svijest o važnosti pregleda sumnjivih madeža i mrlja na koži.
“Prije i poslije… U posljednje vrijeme nekoliko ljudi govori istu stvar: idite i provjerite te mrlje/madeže, bazocelularni karcinom. Srećom, rano je otkriven pa je sve u redu… Sada samo trebam pronaći klub”, napisao je Fowler.
Fowler je poznat kao jedan od najboljih napadača svoje generacije. Najveći trag ostavio je u Liverpoolu, gdje je debitirao 1993. godine i ubrzo postao klupska legenda zahvaljujući svom iznimnom golgeterskom instinktu.
Fowler je za Liverpool u dva mandata postigao više od 180 golova i osvojio FA Cup, Liga kup, Kup UEFA-e, UEFA Superkup i Community Shield. Nakon odlaska iz Liverpoola 2001. godine igrao je za Leeds United i Manchester City. Nakratko se vratio na Anfield 2006. godine, što je izazvalo oduševljenje navijača.
Kasniji dio karijere proveo je u Cardiff Cityju, Blackburn Roversu te klubovima u Australiji i Tajlandu. Za englesku reprezentaciju nastupio je 26 puta i postigao 7 golova, uključujući nastupe na Europskom prvenstvu 1996. i Svjetskom prvenstvu 2002.
Nakon igračke karijere Fowler se posvetio trenerskom poslu i poslovnim ulaganjima, posebno u nekretnine.
