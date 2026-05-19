Kustić otkrio zašto je dao ostavku u HOO-u: ‘Prošlo je previše vremena…’

Damir Krajac CROPIX via Guliver

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić odlazi s mjesta dopredsjednika i člana Vijeća HOO-a, nezadovoljan zaključcima sjednice Vijeća u ponedjeljak.

Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i dopredsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora stigla je nakon maratonske sjednice Vijeća.

O svojoj ostavci sada se službeno preko HNS-a oglasio sam Kustić.

“Prošlo je previše vremena od saznanja o ozbiljnim sumnjama i nepravilnostima bez jasnih poteza od strane Hrvatskog olimpijskog odbora. Donio sam odluku da napuštam poziciju dopredsjednika u Vijeću Hrvatskog olimpijskog odbora, jer vjerujem da je to tijelo u ovoj situaciji trebalo postupiti brzo, konkretno i odgovorno te zaštititi interese hrvatskog sporta i sportaša. Smatram da je potrebno što hitnije održavanje izvanredne Skupštine HOO-a. Kao krovno tijelo sportskih udruženja u Republici Hrvatskoj, očekujem da se ondje donesu konkretniji potezi u razrješavanju okolnosti slučaja koji baca sjenu na uspjehe naših sportaša”, poručio je Kustić.