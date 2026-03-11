Kulta tribina ide u povijesti, slavni klub će dobiti veleban stadion

Podijeli :

GabrielxSotelo via Guliver

Nova tribina trebala bi imati kapacitet od oko 18.000 gledatelja, što znači da će stadion s današnjih 58.000 sjedećih mjesta biti proširen na ukupno 76.000 mjesta.

Na utakmicama Boce Juniors atmosfera redovito doseže usijanje, a tamošnji mediji pišu kako ovaj legendarni stadion uskoro ulazi u novu eru.

Naime, u planu je velika rekonstrukcija stadiona La Bombonera, a cilj je da do 2030. godine kapacitet bude povećan na 76.000 gledatelja. U sklopu projekta planirano je rušenje poznate zapadne tribine, koja je posebna zbog svog specifičnog dizajna.

Ta se tribina razlikuje od preostale tri koje su međusobno povezane, a karakteristična je po kraćim etažama. Na njezinu mjestu izgradit će se nova tribina sa šest razina, koja će biti proširena i spojena s ostatkom stadiona.

Stadion je izgrađen 1938. godine, a posljednje renoviranje je imao 1996. godine. Dakle, navijači Boce su 30 godina čekali na radove na svom kultnom stadionu.