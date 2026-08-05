Kulenović dvostruki strijelac za Torino, igrao i Vlašić

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Marco Canoniero via Guliver Images

Torino je u petoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone svladao trećeligaša Vado rezultatom 3:1, a prvo ime susreta ponovno je bio hrvatski napadač Sandro Kulenović. Sjajni golgeter postigao je dva pogotka i nastavio impresivnu golgetersku formu tijekom priprema.

Treći pogodak za momčad Ignazija Abatea zabio je 19-godišnji Tommaso Gabellini, dok je jedini strijelac za goste bio Lorenzo Lischetti.

Kulenović je tako stigao do sedam pogodaka u dosadašnjim pripremnim utakmicama. Prije ovog susreta četiri je puta tresao mrežu u uvjerljivoj pobjedi protiv Pinzolo Valrendene (13:0), a jednom je zabio i u slavlju 1:0 protiv Alcionea.

Hrvatski napadač otvorio je rezultat već u osmoj minuti, iskoristivši nesigurnost gostujuće obrane te preciznim udarcem iz kaznenog prostora pogodio donji kut za vodstvo Torina. Drugi pogodak postigao je u 37. minuti, kada je nakon blokiranog pokušaja Cesarea Casadeija prvi stigao do odbijene lopte i pospremio je u mrežu za 2:0.

Kulenović je na terenu ostao do 62. minute, kada ga je zamijenio hrvatski reprezentativac Nikola Vlašić.

Vado je smanjio zaostatak u 78. minuti preko Lorenza Lischettija, koji je pobjegao domaćoj obrani i svladao Diega Mascardija. Konačnih 3:1 postavio je Gabellini u 88. minuti, nakon prizemnog ubačaja s lijeve strane.

Torino je tako upisao novu pobjedu u pripremnom razdoblju, a Kulenović još jednom potvrdio da uoči početka sezone igra u izvrsnoj formi.