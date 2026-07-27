Kraj za Vinčića: Slovenski sudac otišao u mirovinu nakon suđenja finala SP-a

Nogomet 27. srp 202613:44 0 komentara
Harry Langer/DeFodi Images via Guliver

Slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić i službeno je zaključio svoju profesionalnu karijeru na travnjaku, potvrdio je Nogometni savez Slovenije.

Odlazak u sudačku mirovinu stiže na samom vrhuncu njegove karijere, nedugo nakon što mu je pripala čast suditi najveću utakmicu u svijetu nogometa – finale Svjetskog prvenstva.

Vinčić se godinama ubrajao u samu elitu europskih i svjetskih djelitelja pravde pod okriljem UEFA-e i FIFA-e. Tokom bogate karijere redovito je vodio najzahtjevnije dvoboje Lige prvaka i Europskog prvenstva, a kruna dugogodišnjeg rada na terenu stigla je upravo povjeravanjem zviždaljke u finalnom okršaju Mundijala između Španjolske i Argentine (1:0).

Vinčić je proglašen najboljim sucem proteklog Svjetskog prvenstva te mu je pripala prestižna sedma Međunarodna nagrada „Giulio Campanati”.

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