Kontroverzni rumunjski gazda kluba o Hrvatu kao izborniku: Onda bolje da se ubijemo

Navodno planira osobno predložiti igraču da ga „krsti i napravi od njega pravog čovjeka“, što je odmah izazvalo kritike u tamošnjoj javnosti.

Kontroverzni vlasnik FCSB-a Gigi Becali ponovno je izazvao reakcije javnosti nakon pobjede svoje momčadi nad Farulom (2:1). Kako prenosi GSP.ro, Becali je u svom istupu komentirao vjeru jednog od svojih igrača, kritizirao žene u nogometnom suđenju te napao mogućnost da Željko Kopić postane izbornik rumunjske reprezentacije.

Posebnu pozornost izazvala je njegova izjava o Dennisu Politicu. Iako je pohvalio kvalitete 24-godišnjeg krilnog napadača, Becali je zatim iznio neočekivanu namjeru.

„Vjerujem u Politica, ima brzinu, eksplozivnost i potencijal. Nedostaje mu samo jedna velika utakmica“, rekao je Becali, a potom dodao: „Možda ga krstim u siječnju, na Bogojavljenje. On je sektaš, ali ja ću ga učiniti pravoslavcem.“

Becali je u istom obraćanju izrazio i nezadovoljstvo idejom da trener Dinama iz Bukurešta Željko Kopić preuzme nacionalnu selekciju, poručivši da Rumunjska „zaslužuje bolje rješenje“.

U najavi derbija s Dinamom, koji se igra 6. prosinca, Becali je potpuno izgubio živce na vijest da je Željko Kopić kandidat za izborničku klupu Rumunjske.

“Bolje da se ubijemo”.