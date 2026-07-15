Kontroverzni engleski veznjak potpisao za Fenerbahče

Marseille je službeno obznanio da je 24-godišnji engleski nogometaš Mason Greenwood napustio taj klub te će karijeru nastaviti u aktualnom turskom doprvaku Fenerbahceu.

Nekadašnji veliki talent Manchester Uniteda ostavio je duboki trag u Marseilleu gdje je u prvoj sezoni postigao 22 pogotka uz šest asistencija, dok je prošle sezone ponovno bio ponajbolji klupski igrač, a postigao je čak 26 golova uz 11 asistencija u 45 nastupa u svim natjecanjima.

Između Manchester Uniteda i Marseillea jednu je sezonu na posudbi odradio u španjolskom Getafeu.

Posljednjih pet sezona Fenerbahce je uvijek završavao drugi u turskoj Superlig, a posljednje četiri sezone gleda u leđa velikom rivalu Galatasarayju.

„Došao sam u najveći turski klub i jedva čekam sve izazove“, izjavio je Greenwood koji je potpisao četverogodišnji ugovor.

Nastupao je za sve reprezentativne uzraste Engleske, a za seniorsku momčad je upisao jedan nastup.

Podsjetimo i da je kontroverzni engleski veznjak u listopadu 2022. godine optužen za pokušaj silovanja, nanošenje teških tjelesnih ozljeda te kontrolirajuće i prisilno ponašanje. U veljači 2023. godine, sve optužbe protiv njega su odbačene.