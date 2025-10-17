Klasnića preplavile emocije, obilježava važan dan: ‘Podsjeća me koliko je život dragocjen…’

Teške životne bitke vodio je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić.
Tri puta je Klasniću presađivan bubreg, a uz sve probleme pokupio je i virus zbog kojeg mu je otpala kosa.
Klasnić se sada emotivnom objavom oglasio na Instagramu, obilježio je dan kad mu je presađen i treći bubreg.
“Draga obitelji, dragi prijatelji…
Danas je za mene vrlo poseban dan, prije točno osam godina dobio sam treći bubreg. Osam godina života, smijeha i mnogih dragocjenih trenutaka. Dok danas stojim ovdje, sve se to podrazumijeva. Prošao sam kroz teška vremena, vremena sumnje, boli i nade. Ali nikada nisam odustao i sve to moram zahvaliti vama.
Želim vam se od srca zahvaliti mojoj obitelji koji su uvijek bila uz mene, mojim prijateljima koji su mi davali snagu, liječnicima i medicinskim sestrama koji su bili uz mene kroz sve operacije i neuspjehe, i naravno mom donoru, kojem dugujem ovaj život.
Nije lako prolaziti kroz tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći, sretan sam. Živ sam i uživam u svakom danu.
Ovaj dan me podsjeća koliko je život dragocjen i da su zahvalnost, ljubav i nada jače od bilo koje prepreke.
Nadam se da će moja priča ohrabriti i druge, da vide da se vrijedi boriti bez obzira koliko je put težak.
Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mog života i hvala vam što ste mi dopustili da danas slavim s vama.
Želim vam još mnogo godina zdravlja, sreće i života.”
Klasnić je karijeru započeo u St. Pauliju, kojem je pomogao izboriti Bundesligu 2001. godine. Potom je prešao u Werder Bremen gdje je bio jedan od ključnih igrača u pohodu na duplu krunu u sezoni 2003./04.. Klupsku karijeru zaokružio je u Nantesu, Boltonu i Mainzu. Za Hrvatsku je odigrao 41 utakmicu i zabio 12 golova.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!