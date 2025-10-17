Klasnića preplavile emocije, obilježava važan dan: ‘Podsjeća me koliko je život dragocjen…’

Podijeli :

Guliver Image

Teške životne bitke vodio je bivši hrvatski reprezentativac Ivan Klasnić.

Tri puta je Klasniću presađivan bubreg, a uz sve probleme pokupio je i virus zbog kojeg mu je otpala kosa.

Klasnić se sada emotivnom objavom oglasio na Instagramu, obilježio je dan kad mu je presađen i treći bubreg.

“Draga obitelji, dragi prijatelji…

POVEZANO Klasnić: Ono što sam prošao ne bih htio nikome, tko zna koliko ću još živjeti

Danas je za mene vrlo poseban dan, prije točno osam godina dobio sam treći bubreg. Osam godina života, smijeha i mnogih dragocjenih trenutaka. Dok danas stojim ovdje, sve se to podrazumijeva. Prošao sam kroz teška vremena, vremena sumnje, boli i nade. Ali nikada nisam odustao i sve to moram zahvaliti vama.

Želim vam se od srca zahvaliti mojoj obitelji koji su uvijek bila uz mene, mojim prijateljima koji su mi davali snagu, liječnicima i medicinskim sestrama koji su bili uz mene kroz sve operacije i neuspjehe, i naravno mom donoru, kojem dugujem ovaj život.

Nije lako prolaziti kroz tri transplantacije bubrega. Ali danas mogu reći, sretan sam. Živ sam i uživam u svakom danu.

Ovaj dan me podsjeća koliko je život dragocjen i da su zahvalnost, ljubav i nada jače od bilo koje prepreke.

Nadam se da će moja priča ohrabriti i druge, da vide da se vrijedi boriti bez obzira koliko je put težak.

Hvala vam što ste danas ovdje, hvala vam što ste dio mog života i ​​hvala vam što ste mi dopustili da danas slavim s vama.

Želim vam još mnogo godina zdravlja, sreće i života.”

Klasnić je karijeru započeo u St. Pauliju, kojem je pomogao izboriti Bundesligu 2001. godine. Potom je prešao u Werder Bremen gdje je bio jedan od ključnih igrača u pohodu na duplu krunu u sezoni 2003./04.. Klupsku karijeru zaokružio je u Nantesu, Boltonu i Mainzu. Za Hrvatsku je odigrao 41 utakmicu i zabio 12 golova.