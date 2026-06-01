Kevin Keegan otkrio da boluje od raka četvrtog stadija

Legendarni engleski nogometaš Kevin Keegan otkrio je da boluje od raka u četvrtom stadiju. Četvrti stadij najuznapredovalija je faza raka i znači da se bolest proširila na druge dijelove tijela.

Keeganova obitelj prvotno je u siječnju objavila da se bori s rakom, nakon što je 75-godišnjak u bolnici prošao „dodatnu procjenu trajnih abdominalnih simptoma“. Od tada je na liječenju.

„Imao sam prometnu nesreću i zbog toga sam morao na operaciju. Dok su me pregledavali prije operacije, otkrili su da imam rak. Rekli su mi da imaju vrhunskog liječnika za liječenje onoga što imate, a to je rak četvrtog stadija. Zato sam otišao upoznati ga. On je navijač Liverpoola, pa sam znao da neću hodati sam. Još sam ovdje, u ovom trenutku“, rekao je Keegan, a prenio je BBC.

Keegan je tijekom igračke karijere nastupao za Scunthorpe United, HSV, Southampton, Newcastle, Blacktown City i Liverpool, s kojim je 1977. godine osvojio naslov pobjednika Kupa europskih prvaka.

Za Liverpool je odigrao ukupno 323 utakmice i postigao 100 pogodaka, dok je kao igrač HSV-a osvojio Zlatnu loptu 1978. i 1979. godine. Bio je kapetan engleske reprezentacije od 1976. do 1982. godine, a za nacionalnu je vrstu upisao ukupno 63 nastupa i postigao 21 pogodak.

— BBC Sport (@BBCSport) June 1, 2026

Nakon završetka igračke karijere u dva je navrata bio trener Newcastlea, a vodio je i Fulham te Manchester City. Bio je i izbornik engleske reprezentacije, koju je predvodio na Europskom prvenstvu 2000. godine.

Keegan se smatra i legendom Newcastlea, koji je poručio da su vrata njegova nekadašnjeg trenera na stadionu St James’ Park uvijek otvorena. Keegan je rekao da se želi oprostiti od kluba, ali da ne želi da mu se ispred stadiona podigne kip.

„Bojim se da ćete morati pričekati dok ne umrem. Nemam ništa protiv kipova koji se ondje nalaze, ali meni to doista ne znači toliko. Moj kip je način na koji me dočekujete“, rekao je Keegan.