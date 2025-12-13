Kaos zbog Messija: Navijači lomili stolice i upadali na teren

Tisuće navijača platile su i do 12.000 rupija (oko 100 eura) kako bi vidjele Messija uživo, ali su ostale frustrirane jer je argentinski nogometaš samo nakratko prošetao oko terena, dok je veći dio vremena bio zaklonjen velikom skupinom političara, dužnosnika i poznatih osoba.

Kada je osiguranje, nakon otprilike 20 minuta, udaljilo Messija sa stadiona, dio publike izgubio je strpljenje. Navijači su počeli čupati sjedala, bacati plastične stolice i boce, dok su pojedinci probili zaštitne ograde i utrčali na teren, uništavajući transparente i šatore postavljene za događaj.

„Samo političari i glumci bili su oko Messija. Zašto su onda zvali nas? Platili smo 12.000 rupija, a nismo mu ni lice vidjeli“, rekao je jedan navijač za indijsku agenciju ANI.

Premijerka savezne države Zapadni Bengal Mamata Banerjee izjavila je da je „duboko uznemirena i šokirana“ događajima na stadionu te se javno ispričala Messiju i ljubiteljima sporta.

„Formirano je istražno povjerenstvo koje će provesti detaljnu istragu, utvrditi odgovornost i predložiti mjere kako se ovakvi incidenti ne bi ponovili“, poručila je Banerjee na društvenoj mreži X.

Lionel Messi boravi u Indiji u sklopu promotivne „GOAT turneje“, koja obuhvaća događaje u Kolkati, Hyderabadu, Mumbaiju i New Delhiju. Turneja je započela predstavljanjem kipa visokog oko 21 metar, koji je u Kolkati sastavljan 27 dana uz angažman 45 radnika, ali je iz sigurnosnih razloga otkriven virtualno.

Zbog toga su se tisuće navijača uputile na stadion, noseći dresove Argentine, trake s natpisom „I love Messi“ i skandirajući njegovo ime.

Unatoč incidentu, interes za Messija u Indiji ostaje ogroman. U ranim jutarnjim satima tisuće ljudi okupile su se ispred hotela u kojem je nogometaš Intera Miamija bio smješten, nadajući se da će ga barem nakratko vidjeti.

„Za mene je ovo osobno. Nizak sam i volim nogomet, zato sam se uvijek poistovjećivao s Messijem. Njegov talent daje mi nadu da možeš sve ako vjeruješ u sebe“, rekao je za BBC 24-godišnji odvjetnik Hitesh, koji je doputovao gotovo 1.900 kilometara iz Bengalurua.

U sklopu turneje navijačima je omogućen i obilazak fan zone „Hola Messi“, u kojoj se nalazi replika nogometaša u prirodnoj veličini, izloženi trofeji i rekonstrukcija njegova doma u Miamiju.