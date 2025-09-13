Jurčić impresionirao direktora: ‘Oduševljeni smo što ga imamo na klupi, imam veliku vjeru u njega’

Manje od četiri mjeseca nakon osvajanja afričke Lige prvaka, egipatski Pyramids s trenerom Krunoslavom Jurčićem kreću u novi izazov – Fifin Interkontinentalni kup.
U nedjelju od 20 sati u Kairu igraju protiv Auckland Cityja, a pobjednik će 23. rujna u Jeddi odmjeriti snage s Al Ahlijem. U finalu 17. prosinca čeka PSG.
Direktor kluba Mamdouh Eid posebno je pohvalio hrvatskog trenera.
“Naš je stručni stožer vrlo profesionalan, koji je iskren i posvećen svojem poslu, koji odrađuje s puno ljubavi. Trenerove odluke uvijek su donešene s puno razuma, a dosad je pokazao i da može unijeti pravu koheziju unutar momčadi. Cijela ta struktura sjajno radi, oduševljeni smo što ga imamo na našoj klupi.
Klupska uprava, treneri, igrači i svi ostali elementi našeg sustava rade u savršenoj harmoniji, zbog toga smo i uspjeli osvojiti tako prestižnu nagradu kao što je titula osvajača afričke Lige prvaka”, rekao je Eid pa dodao:
“Imam veliku vjeru u naše igrače i stožer, da su sposobni ostvariti velike stvari i nastaviti s ovakvim ogromnim ostvarenjima. Svi mi u klubu smo uvjereni da ćemo ostaviti trag i otići što dalje u ovom turniru.
Uvijek smo fokusirani na naše ciljeve, a to je osvajanje svakog natjecanja u kojem sudjelujemo, ali smo istovremeno i ponizni. Idemo korak po korak, sve dok ne ostvarimo sve naše ciljeve.”
