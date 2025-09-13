Jurčić impresionirao direktora: ‘Oduševljeni smo što ga imamo na klupi, imam veliku vjeru u njega’

“Naš je stručni stožer vrlo profesionalan, koji je iskren i posvećen svojem poslu, koji odrađuje s puno ljubavi. Trenerove odluke uvijek su donešene s puno razuma, a dosad je pokazao i da može unijeti pravu koheziju unutar momčadi. Cijela ta struktura sjajno radi, oduševljeni smo što ga imamo na našoj klupi.

Klupska uprava, treneri, igrači i svi ostali elementi našeg sustava rade u savršenoj harmoniji, zbog toga smo i uspjeli osvojiti tako prestižnu nagradu kao što je titula osvajača afričke Lige prvaka”, rekao je Eid pa dodao:

“Imam veliku vjeru u naše igrače i stožer, da su sposobni ostvariti velike stvari i nastaviti s ovakvim ogromnim ostvarenjima. Svi mi u klubu smo uvjereni da ćemo ostaviti trag i otići što dalje u ovom turniru.

Uvijek smo fokusirani na naše ciljeve, a to je osvajanje svakog natjecanja u kojem sudjelujemo, ali smo istovremeno i ponizni. Idemo korak po korak, sve dok ne ostvarimo sve naše ciljeve.”