Juniori Lokomotive ispali iz Lige prvaka mladih

FB / NK Lokomotiva

Juniori Lokomotive ispali su iz Lige prvaka mladih nakon što su u uzvratnoj utakmici eliminacijske faze izgubili na gostovanju kod rumunjskog FCSB-a s 3:2. Prva utakmica u Sisku također je pripala Rumunjima rezultatom 3:2.

U-19 momčad Lokomotive bila je jedina predstavnica Hrvatske u ovogodišnjoj Ligi prvaka mladih, nakon što su prošle sezone osvojili domaće prvenstvo. Za Lokomotivu su zabili Dino Godec i Ante Utrobičić, dok su se za domaćine u strijelce upisali Robert Nesculescu, David Popa i Mihail Toma.

Iako su juniori Lokomotive ušli u utakmicu kao favoriti i od početka pokazivali dominaciju, nisu uspjeli iskoristiti brojne prilike. Rumunjski vratar Matei Popa zaustavio je gotovo sve pokušaje, a kod nekih udaraca nedostajala je preciznost. Igrači poput Anesa Huskića, Dina Godeca, Noe Tomeljka, Davida Katića i Petra Topića nizali su udarce, no lopta jednostavno nije završila u mreži.

U prvom poluvremenu Rumunji su imali tek dva udarca prema golu, ali su oba završila u mreži. Iako je Lokomotiva konstantno stvarala pritisak, protivnici su iz brzih kontranapada uspijevali zabiti – prvo je u 23. minuti pogodio Robert Nesculescu, a zatim u 39. minuti David Popa.

Dino Godec je odmah na početku drugog poluvremena smanjio rezultat, što je dalo nadu da Lokosi mogu izjednačiti. Međutim, gosti su i dalje promašivali prilike, dok su domaćini maksimalno koristili svoje šanse. Gol Mihaila Tome u 59. minuti doveo je FCSB do sigurnog vodstva 3:1, a Ante Utrobičić u 90. minuti postigao je samo počasni pogodak za konačnih 3:2.