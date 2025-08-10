Juniori Dinama obranili naslov na Memorijalu Mladena Ramljaka

Nogometaši Dinama obranili su prošlogodišnji naslov i osvojili 22. Memorijalni turnir Mladen Ramljak u Zagrebu.

Juniori Dinama u finalu su na Maksimiru pobijedili Bolognu 1:0 golom sedamnaestogodišnjeg Karla Žulfića, jednog od junaka i strijelaca posljednjeg dvoboja grupne faze s Manchester Unitedom (2:2).

Mladi dinamovci do finala su stigli još pobjedama nad Juventusom 1:0 i bečkim Rapidom 3:2, dok su njihovi vršnjaci iz Bologne izgubili od PSG-a 2:0 te pobijedili Benficu i Šahtar s po 1:0.

Dinamo je tako obranio naslov na ovom turniru osvojen lani, kada su u finalu pobijedili Manchester United.

