Juniori Dinama izborili finale Ramljaka, evo tko ih tamo čeka

Nogomet 9. kol 202520:31 0 komentara
Luka Stanzl/GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je izborio finale Memorijalnog turnira Mladen Ramljak remijem 2:2 protiv Manchester Uniteda i osvajanjem skupine A sa sedam bodova.

Karlo Zulfić (13′) i Mislav Ćutuk (40′) donijeli su Zagrepčanima prednost 2:0, no Englezi su u nastavku izjednačili preko Amira Ibragimova (56′, penal) i Jima Thwaitesa (58′).

U završnici je 15-godišnji Kai Rooney, sin legendarnog Waynea Rooneyja, postigao pogodak za United, ali je on poništen.

Dinamo će u nedjeljnom finalu (10. kolovoza, 11:30) igrati protiv Bologne, pobjednika skupine B.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet