Jedan Hrvat odlazi, drugi preuzima vruću klupu: U Sarajevo se vraća Zoran Zekić

xAleksandarxDjorovicx via Guliver

Zoran Zekić se nakon godinu dana izbivanja vraća na klupu Sarajeva. Hrvatski će stručnjak ponovno preuzeti kormilo momčadi s Koševa, a službena potvrda kluba očekuje se nakon što se formalizira rastanak s dosadašnjim šefom stručnog stožera, Marijom Cvitanovićem.

Usprkos tome što je Cvitanović ostvario solidne rezultate u prvenstvu otkako je preuzeo funkciju, čelnici kluba ocijenili su sezonu neuspješnom zbog gubitka trofeja u Kupu i Superkupu Bosne i Hercegovine te je dogovoren sporazumni prekid suradnje.

Sarajevo mu je brzo pronašlo zamjenu, i to u njegovom sunarodnjaku. Klupu će uskoro preuzeti hrvatski tener Zoran Zekić, čiji se povratak već mjesecima glasno zazivao među pristalicama Bordo tima. Podsjetimo, iskusni je strateg napustio Sarajevo na početku prošle sezone kada je podnio ostavku nakon ranog ispadanja iz Europe od Craiove te lošeg prvenstvenog starta, koji je kulminirao gubitkom bodova protiv Radnika (4:4) na domaćem terenu.

Bh. mediji izvještavaju kako je predsjednik kluba Ismir Mirvić bio ustrajan u njegovom povratku. Nakon intenzivnih razgovora i ponuđenih čvrstih garancija oko igračkog kadra i klupskih planova za iduću sezonu, Zekić je odlučio prihvatiti poziv i ponovno se primiti posla u glavnom gradu BiH.

Prije nego što je postao miljenik publike u Sarajevu, Zekić je izgradio respektabilnu trenersku karijeru vodeći Osijek i Slaven Belupo u HNL-u, a radio je i u inozemstvu na klupama moldavskog Sheriffa iz Tiraspola, mađarskog Diósgyőra te albanskog Partizanija.