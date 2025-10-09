Iznenada preminuo Miguel Angel Russo, trener Boca Juniorsa

Nogomet 9. lis 202510:22 0 komentara
xxDanielFerrarix via Guliver

Argentinski klub je objavio da je u 69. godini preminuo njihov trener Miguel Angel Russo.

Russo je prije samo tri mjeseca po treći put preuzeo Boca Juniors, a ranije ih je vodio 2007. i osvojio Copa Libertadores te od 2020. do 2021. godine kad je postao argentinskim prvakom.

Južnoameričkom stručnjaku je 2017. dijagnosticiran rak prostate, ali mu se stanje bitno popravilo nakon dvije operacije i bio je generalno dobrog zdravlja.

Argentinski mediji pišu da je trener velikana prvi dolazio i zadnji odlazio iz kluba te da je vijest o njegovoj smrti šokirala apsolutno sve u Boca Juniorsima. Šokirani su i navijači koji se okupljaju oko stadiona Boce i pale svijeće.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet