Iznenada preminuo Miguel Angel Russo, trener Boca Juniorsa

Argentinski klub je objavio da je u 69. godini preminuo njihov trener Miguel Angel Russo.
Russo je prije samo tri mjeseca po treći put preuzeo Boca Juniors, a ranije ih je vodio 2007. i osvojio Copa Libertadores te od 2020. do 2021. godine kad je postao argentinskim prvakom.
Južnoameričkom stručnjaku je 2017. dijagnosticiran rak prostate, ali mu se stanje bitno popravilo nakon dvije operacije i bio je generalno dobrog zdravlja.
Argentinski mediji pišu da je trener velikana prvi dolazio i zadnji odlazio iz kluba te da je vijest o njegovoj smrti šokirala apsolutno sve u Boca Juniorsima. Šokirani su i navijači koji se okupljaju oko stadiona Boce i pale svijeće.
