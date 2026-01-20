Izbornik Hrvatske uoči Eura i okršaja s Francuzima: ‘Nema tu prevelikih tajni’

Hrvatska muška futsalska reprezentacija će u srijedu (16 sati) u Rigi protiv Francuske započeti nastup na Europsko prvenstvu, na kojem će im u skupini suparnici biti još i Gruzija (25. siječnja, 13 sati) te Latvija (28. siječnja, 16.30 sati).

Osim Latvije , sudomaćini prvenstva su Litva i Slovenija . U Kaunasu (31. siječnja) i Ljubljani (1. veljače) će biti odigrani četvrtfinalni susreti, dok će domaćin polufinala (4. veljače) i utakmica za odličja (7. veljače) biti slovenski glavni grad.

“Znamo što nas čeka, Francuska je jako dobar protivnik, ali spremili smo se za njih. Nema tu nekih prevelikih tajni. Francuzi su bili s nama u kvalifikacijskoj skupini za Svjetsko prvenstvo, riječ je o favoritu ove skupine u Rigi. Sve ćemo napraviti kako bismo ostavili odličan dojam, ostvarili odličan rezultat i pokušali osvojiti prvo mjesto u skupini”, izjavio je hrvatski izbornik Marinko Mavrović koji ima lijepa sjećanja na Rigu, u kojoj je s U-19 reprezentacijom osvojio srebro na Euru.

“Naravno da nosim lijepe uspomene iz Rige, baš kao i sadašnji A reprezentativci Jurlina, Hrstić i Čizmić. To je za sve nas lijep trenutak u našim karijerama, osvojili smo srebro i bilo nam se lijepo vratiti u Rigu. Naravno da nas sad čeka puno teži posao, ali naša je velika želja otići daleko, a da bismo to ostvarili moramo najprije pobijediti Gruziju i Latviju. Latvija je domaćin i to im daje određeno samopouzdanje, a gruzijska momčad ima dobar spoj mladosti i iskustva. Govorim to u kontekstu da ih ne smijemo podcijeniti, ali osjećamo se da smo bolji od Gruzije i Latvije i vjerujem da ćemo se s Francuskom boriti za prvo mjesto u skupini”, poručio je Mavrović.

Kapetan Franco Jelovičić se nastupom na ovom natjecanju oprašta od reprezentativnog dresa, a smatra da će za uspjeh protiv Francuza ključna biti igra u obrani.

“Ozračje među igračima je fenomenalno, atmosfera je odlična. Dvorana u Rigi je super, odradili smo dva dobra treninga, igrači su spremni za ono što nas čeka. Ako želimo napraviti dobar rezultat moramo pobjeđivati dobre momčadi, Francuzi su favorit skupine, ali dobro ih poznajemo, igrali smo s njima puno izjednačenih utakmica. U prvom redu moramo odgovoriti na njihovu fizičku moć i brzinu, moramo biti trkački raspoloženi i onda će nam biti puno lakše. Imat ćemo naših prilika, to je sigurno, napad nam nikad nije bio problem, ali moramo biti čvrsti i odgovorni u obrani”, rekao je Jelovčić.

“Istina je, najavio sam oproštaj od reprezentacije poslije nastupa na Europskom prvenstvu, osobno mogu biti ponosan na moju reprezentativnu karijeru, ovo mi je peto europsko prvenstvo, nastupio sam na jednom Svjetskom prvenstvu, bilo je puno lijepih trenutaka za pamćenje. Čeka nas Europsko prvenstvo, sanjam o nečem velikom da mogu mirne duše u reprezentativnu mirovinu.”

Za to će prvo trebati proći grupnu fazu, a to znači biti bolji od Gruzije i Latvije.

“Smatram da smo kvalitetniji od tih ekipa, ali tu kvalitetu moramo potvrditi na terenu. Apsolutno vjerujem da ova momčad to može, te dvije pobjede jamče plasman u četvrtfinale, a u nokaut fazi je sve moguće. U tom slučaju vjerujem da možemo napasti nešto više.”