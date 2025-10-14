Infantino obećao pomoći Gazi: ‘Uloga nogometa je ujedinjavanje, davanje nade i biti podrška’

Predsjednik Međunarodnog nogometnog saveza (FIFA) Gianni Infantino obećao je pomoć u ponovnoj izgradnji nogometne infrastrukture u pojazu Gaze koja je pretrpjela strašna razaranja u izraelskim bombardiranjima tijekom protekle dvije godine.

“To je nešto što je od iznimne važnosti za FIFA-u, bit ćemo na raspolaganju za pomoć i kako bi se osiguralo da mirovni proces donese ploda. Uloga nogometa je ujedinjavanje, davanje nade i biti podrška”, kazao je Infantino tijekom mirovnog samita u egipatskom ljetovalištu Šarm El-Šeiku gdje je potpisao dokument za regionalnu stabilnost i rekonstrukciju.

Infantino je dodao kako će FIFA pomoći u povratku nogometa kako u Gazu tako i na širi teritorij Palestine, kako u ponovnoj izgradnji objekata uništenih u izraelskim napadima tijekom kojih je poginulo više od 67,000 osoba, tako i u pokretanju fondova za izgradnju novih igrališta i programa za mlade.

“Zajedno s Palestinskim nogometnim savezom pomoći ćemo u izgradnji nogometne infrastrukture u Gazu te kreirati prilike za tamošnju djecu kroz igru”, rekao je predsjednik FIFA-e.

No, FIFA još uvijek nije donijela odluku o suspenziji Izraela iako je Palestinski nogometni savez to zatražio još prošle godine navodeći diskriminatorno ponašanje tamošnjih klubova.

“Iskreno, ne znam u kojoj fazi se nalazi taj zahtjev. Znam kako je taj predmet kod naše pravne službe, ali još nisam vidio nikakvu analizu. Pretpostavljam da će to biti proslijeđeno odboru na daljnje odlučivanje kada sve bude spremno”, rekao je dopredsjednik FIFA-e Victor Montagliani.