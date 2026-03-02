Infantino izašao s prijedlogom koji bi trebao smanjiti rasizam, mjere već na SP-u?

Podijeli :

Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino predložio je da bi se igrače koji tijekom utakmice, dok se obraćaju suparnicima, prekrivaju usta, moglo isključivati kao dio borbe protiv rasizma u nogometu.

Riječ je o praksi koja se već dugo koristi kada igrač ne želi da kamere zabilježe što je rekao protivničkom igraču tijekom utakmice. FIFA je postala osobito pozorna na takve situacije nakon optužbi Brazilca Viníciusa Júnior da ga je Argentinac Gianluca Prestianni, vrijeđao na rasnoj osnovi dok je ustima prekrivao dres.

Nogometaš Benfice zanijekao je Viníciusove optužbe, no nije smio igrati uzvratnu utakmicu osmine finala Lige prvaka protiv Viníciusova Real Madrida. Radilo se o privremenoj suspenziji, dok se ne dozna ishod istrage UEFA-e.

Nakon utakmice Vinícius je na svojoj Instagram priči na portugalskom jeziku objavio: „Rasisti su prije svega kukavice. Moraju staviti dres u usta kako bi pokazali koliko su slabi.“

O tom pitanju raspravljalo se na subotnjem sastanku IFAB-a, a Gianni Infantino jasno je poručio da je potrebno poduzeti hitne mjere za kažnjavanje onih koji prekrivaju usta kako bi izbjegli razotkrivanje.

„Ako igrač pokrije usta i kaže nešto što ima rasističke implikacije, onda ga treba odmah isključiti“, rekao je predsjednik FIFA u intervjuu za Sky News.

„Mora postojati pretpostavka da je rekao nešto što nije smio reći, inače ne bi imao potrebu pokriti usta. Jednostavno ne razumijem — ako nemaš što skrivati, ne prekrivaš usta dok nešto govoriš. To je to, tako jednostavno.“

„To su mjere koje možemo i moramo poduzeti kako bismo ozbiljno shvatili našu borbu protiv rasizma.“

Već na ovogodišnjem SP-u?

Sljedeći kongres FIFA-e održat će se sljedećeg mjeseca u Vancouveru, gdje bi vodeći predstavnici nogometne organizacije mogli odlučiti o uvođenju mjera kojima bi se spriječilo igrače da na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu prekrivaju usta.

Infantino je spomenuo i mogućnost različitih kazni za rasističke ispade, ovisno o tome hoće li se igrač koji je počinio nedopušten čin javno ispričati ili ne.

Prvi čovjek FIFA-e želi potaknuti počinitelje da javno preuzmu odgovornost.

„Možda bismo trebali razmotriti ne samo kažnjavanje, nego i promjenu naše kulture — omogućiti igračima ili bilo kome tko nešto učini da se ispriča“, rekao je.

„U trenutku ljutnje možeš učiniti stvari koje ne želiš učiniti, ispričaš se, a onda sankcija mora biti drukčija kako bismo otišli korak dalje. Možda bismo trebali razmotriti i nešto takvo“, predložio je Infantino.