Infantino dobio libanonsko državljanstvo

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Libanonski nogometni savez (LFA) objavio je u utorak da je talijansko-švicarski čelnik FIFA-e, Gianni Infantino, dobio dekretom libanonsko državljanstvo.

Predsjednik Joseph Aoun osobno je obavijestio FIFA-u o odluci, koji je pritom izjavio da je dekret o dodjeli državljanstva Infantinu, čija je supruga Libanonka, izdan jer je on javna osoba koja pruža usluge Libanonu.

“Vrlo sam ponosan i vrlo sretan. Libanonac sam dugi niz godina, tako da je dobro što to formaliziramo”, rekao je Gianni Infantino za libanonski televizijski kanal LBCI. 55-godišnji čelnik svjetskog nogometa oženjen je Leenom al-Ashkar, Libanonskom koja radi za Libanonski nogometni savez (LFA).

FIFA mu se ‘smilovala’: Ronaldo doznao kaznu za crveni karton protiv Irske

Gianni Infantino zalagao se za izgradnju najmodernijeg stadiona u zemlji, koja se već nekoliko godina bori s teškom ekonomskom krizom.

“Proučavamo mogućnost izgradnje potpuno novog stadiona kapaciteta od 20.000 do 30.000 mjesta. Libanonu je potreban simbol za sport i nogomet koji pokazuje njegovu predanost napretku u modernom okruženju, posebno za mlade ove zemlje”, kazao je Gianni Infantino, koji se obvezao pokriti sve troškove izgradnje ovog novog stadiona.

“Moramo samo pronaći zemljište za njegovu izgradnju, a FIFA će se pobrinuti za ostalo“, rekao je predsjednik LFA Hashem Haidar, koji je rekao da će se novi stadion graditi u Bejrutu.