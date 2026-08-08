Igor Bišćan preuzima U-23 reprezentaciju UAE-a, radit će u projektu s Dalićem

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REUTERS/Ahmed Yosri via Guliver Image

Igor Bišćan dogovorio je sve uvjete s Nogometnim savezom Ujedinjenih Arapskih Emirata te bi uskoro trebao preuzeti tamošnju U-23, odnosno olimpijsku reprezentaciju. Očekuju se još službena potvrda i potpis četverogodišnjeg ugovora.

Bišćanovo imenovanje dio je šireg projekta UAE-a koji bi uskoro trebao dobiti još jedno veliko hrvatsko ime. Naime, očekuje se da će dosadašnji hrvatski izbornik Zlatko Dalić preuzeti seniorsku reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Bišćan tako dolazi u reprezentativni sustav u kojem bi Dalić trebao imati glavnu riječ, što bi moglo predstavljati svojevrsnu hrvatsku trenersku vertikalu u UAE-u.

Četrdesetosmogodišnji Bišćan od 2019. do 2023. godine vodio je hrvatsku U-21 reprezentaciju. S mladim Vatrenima izborio je plasman u četvrtfinale Europskog prvenstva.

U klupskoj karijeri vodio je Rudeš, ljubljansku Olimpiju, s kojom je osvojio dvostruku krunu, Rijeku, s kojom je osvojio Hrvatski kup, te Dinamo, s kojim je stigao do naslova prvaka Hrvatske.

Nakon toga radio je u inozemstvu, vodeći saudijski Al Shabab i katarski Al Ahli. Posao u U-23 reprezentaciji UAE-a bit će mu prvi samostalni reprezentativni angažman izvan Hrvatske.

Ako se najave uskoro i službeno potvrde, Bišćan i Dalić zajedno će biti dio ambicioznog projekta razvoja reprezentativnog nogometa Ujedinjenih Arapskih Emirata.