HSV oduševljen formom Vuškovića, za treninge je zadužen Joško Vlašić

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn via Guliver Images

Mario Vušković sprema se za povratak na teren nakon što četiri godine nije zaigrao u profesionalnoj utakmici.

Hrvatski je stoper suspendiran zbog dopinga. Posljednji put je zaigrao 9. studenog 2022. u dresu HSV-a, a iza toga nije smio ni trenirati s momčadi. U rujnu se vraća treninzima s momčadi, a u studenom smije i zaigrati na utakmici.

Sportski direktor HSV-a Claus Costa istaknuo je da je Vušković u odličnoj formi i da trenira s velikom predanošću, a za vrijeme suspenzije radi s Joškom Vlašićem, bivšim desetobojcem i ocem svjetske prvakinje Blanke Vlašić.

Vlašić mu pomaže u razvoju eksplozivnosti i poboljšanju igre glavom, što su ključni elementi za njegovu poziciju stopera, a iz HSV-a ističu iznimno zadovoljstvo formom.

“Mario je u top fizičkom stanju i radi s pedantnošću i strašću kakva se rijetko viđa”, rekao je sportski direktor Costa.