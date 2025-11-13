Hrvatska futsal reprezentacija dvaput deklasirala Crnu Goru

U sklopu priprema za skorašnje Europsko prvenstvo hrvatska futsal reprezentacija je odradila dvije prijateljske utakmice protiv Crne Gore te je u obje ostvarila uvjerljive pobjede.
Prvo su hrvatski igrači u gostima, u Igalu, pobijedili 6:1. Dvostruki je strijelac bio Duje Kustura, dok su po jedan pogodak postigli Jakov Hrstić, Kristijan Čekol, Nikola Gudasić i Lima Da Silva.
Potom se igralo u Dubrovniku, a i tada je Hrvatska bila gotovo jednako uvjerljiva. Pobijedila je 5:1 golovima Hrstića, Patrika Pasaričeka, Kusture i Davida Mataje, dok je još vlastitu mrežu pogodio Spasojević.
Na Europskom prvenstvu Hrvatska je smještena u skupini A, a suparnici će joj biti Francuska, Latvija i Gruzija. Zajednički domaćini prvenstva su od 21. siječnja do 7. veljače iduće godine Latvija, Litva i Slovenija, a hrvatski će igrači sve svoje utakmice u skupini odraditi u Rigi.
U prvom susretu Hrvatska će 21. siječnja igrati protiv Francuske. Branitelj naslova je Portugal.
