HNS o svastici u Solinu: ‘Nedopustivo promicanje mržnje i netrpeljivosti’

NK Solin

Stigla reakcija Hrvatskog nogometnog saveza oko svastike na terenu.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

“Hrvatski nogometni savez najoštrije osuđuje vandalizam i iscrtavanje nacističkog simbola na terenu NK Solin. Takvi činovi ne smiju imati mjesto u nogometu, sportu i društvu općenito te predstavljaju nedopustivo promicanje mržnje i netrpeljivosti.

Pozdravljamo brzu reakciju NK Solin i njihovu odmah poduzetu sanaciju terena, kao i jasnu osudu ovog incidenta od strane kluba i grada. Iz dostupnih informacija, događaj je prijavljen Ministarstvu unutarnjih poslova te se nadamo da će nadležna tijela što prije pronaći počinitelje.

HNS će i dalje dosljedno promovirati i podržavati sve napore usmjerene prema očuvanju sigurnog, pozitivnog i uključivog okruženja na svim nogometnim terenima u Hrvatskoj. Simboli mržnje i ekstremizma ne smiju biti dio hrvatskog nogometa.”