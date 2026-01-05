HNS ima dvije opcije za Svetinu, teško će ‘preživjeti’ nakon fotografija

Podijeli :

N1

Glavni tajnik HNS-a i predsjednik Zagrebačkog nogometnog saveza Tomislav Svetina dospio je u središte pozornosti javnosti nakon navoda o susretu sa Zdravkom Mamićem, bjeguncem od hrvatskog pravosuđa, u jednom hercegovačkom restoranu neposredno nakon Nove godine.

Predsjednik ZNS-a izjavio je kako je taj susret bio slučajan i da on ne može utjecati na to gdje će se drugi ljudi kretati, no kako doznaje 24sata, čelnici HNS-a u to objašnjenje ne vjeruju.

POVEZANO ANKETA / Je li se Svetina slučajno sreo sa Zdravkom Mamićem Svetina o susretu s Mamićem: ‘Ne mogu utjecati na to koga ću sresti’

Nakon što su objavljene fotografije Tomislava Svetine, Božidara Šikića i Nevena Šprajcera u društvu Zdravka Mamića, u ponedjeljak je Svetini ponuđen jasan izbor.

Prema izvorima bliskima Savezu, minimalni su izgledi da Svetina ostaje te mu je ponuđeno da sam podnese ostavku ili će HNS sazvati sjednicu Izvršnog odbora na kojoj će se odlučivati o njegovoj sudbini.