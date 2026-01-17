Golmanica Liverpoola suspendirana na šest utakmica zbog rasizma

Podijeli :

Cody Froggatt Sportimage via Guliver

Golmanica Liverpoola Rafaela Borggrafe kažnjena je suspenzijom od šest utakmica zbog „diskriminatornih izjava“ upućenih suigračici.

Vijest je objavljena u petak, a potvrdu je dao trener Liverpoola Gareth Taylor, koji je naveo da je Borggrafe prihvatila kaznu izrečenu nakon istrage koju je Nogometni savez (FA) pokrenuo u rujnu 2025. godine, kao i da je već odradila pet od ukupno šest utakmica suspenzije.

Do incidenta, u kojem je Borggrafe na rasnoj osnovi uvrijedila suigračicu, došlo je tijekom priprema Liverpoola za novu sezonu.

Liverpool je slijedio protokole FA za ovakve situacije – incident je prijavljen i pokrenuta je istraga. U početku trajanje suspenzije nije bilo javno objavljeno, no klub je informaciju dobio od FA.

“Situacija je takva kakva jest. Tim i klub su postupili ispravno. Podržali smo istragu FA koja je malo potrajala i to je bilo frustrirajuće za sve u ekipi, posebno za Rafaelu. Sretni smo što je sada sve riješeno i svi možemo nastaviti dalje“, rekao je Taylor.

Nijemica je tijekom ljeta stigla u Liverpool iz Freiburga, a od tada je upisala tri nastupa za Redse.

Posljednju utakmicu suspenzije odradit će u subotu, u četvrtom kolu FA Kupa u kojem Liverpool igra protiv London Beesa.

Borggrafe je također obvezna proći edukativni program Nogometnog saveza.