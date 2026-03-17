FOTO / Slavonski Brod objavio izgled novog stadiona: ‘Moderni sportski kompleks’

Slavonski Brod/Facebook

U Slavonskom Brodu radi se na izgradnji novog stadiona.

Javnosti su predstavljeni prvi vizualni prikazi koji pokazuju kako bi novi stadion u Slavonskom Brodu trebao izgledati.

“Radovi na izgradnji zapadnog dijela južne tribine Stadiona kraj Save u Slavonskom Brodu nastavljaju se kontinuirano, a izvedeni zahvati jasno ocrtavaju budući izgled modernog sportskog kompleksa.

Do danas je u potpunosti dovršena armiranobetonska konstrukcija tribine, uključujući zidove atike, te je kompletno montirana čelična konstrukcija nadstrešnice iznad tribine koja je pokrivena profiliranim limom.

U građevinskom dijelu izvedeni su pregradni zidovi prizemlja te veći dio prvog kata. Na tim etažama montirane su i elektroinstalacije te vodovodne instalacije. U prizemlju su završeni radovi žbukanja zidova, izvedena je termoizolacija podova prizemlja i kata, a u prizemlju je postavljena i cementna glazura.

Dio fasadne stolarije već je montiran, dok su u tijeku radovi na izvedbi fasade građevine. Paralelno se izvode i ostali instalaterski radovi koji obuhvaćaju sustave električne energije, grijanja, vodovoda i odvodnje.

Na krovištu nadstrešnice južne tribine u potpunosti je izvedena i solarna elektrana. Trenutno je u tijeku ispitivanje sustava.

Nova tribina površine 840 četvornih metara bit će opremljena s 666 sjedećih mjesta te dodatnim prostorima namijenjenima gledateljima, nogometašima, medijima i tehničkom osoblju. U unutrašnjosti su planirani radni prostori za medije, restoran s pratećim sadržajima, prostori za MUP te više servisnih i tehničkih prostorija.

U prizemlju su predviđeni punkt za prodaju ulaznica, zdravstvena prostorija i skladište opreme, dok se ispod tribine nalaze prostori za redare, tehničke sustave i sanitarni čvorovi za posjetitelje. Medijskim predstavnicima osiguran je poseban ulaz te pristup tzv. mix zoni za kratke izjave nakon utakmica. Sanitarije za osobe s invaliditetom dostupne su u skladu istočne tribine, koje koriste i posjetitelji nove južne tribine.

Ovim zahvatima stadion postupno dobiva suvremene sadržaje koji će dodatno unaprijediti uvjete za održavanje sportskih događaja te podići kvalitetu boravka posjetitelja”, stoji na službenoj stranici Slavonskog Broda.