FOTO / Pogledajte kako napreduju radovi na kampu HNS-a, evo kada je planirano otvaranje

Manje od godinu dana nakon otvaranja gradilišta, budući kamp Hrvatskog nogometnog saveza u Velikoj Gorici poprimio je jasne obrise zahvaljujući odličnoj dinamici izvođenja radova, objavio je HNS na svojim stranicama.

U travnju 2025. godine svečano je otvoreno gradilište kampa Hrvatskog nogometnog saveza, a nakon deset mjeseci intenzivnih radova vidljiv je veliki do sada odrađeni posao.

“Iznimno smo zadovoljni dosadašnjom dinamikom radova jer smo ispoštovali sve rokove koji su bili postavljeni. Bez obzira koliko često obiđem gradilište, uvijek se ugodno iznenadim napretkom koji je iz mjeseca u mjesec vidljiv golim okom. Uvjeren sam da će se istim tempom i nastaviti, kako bismo ispunili postavljeni cilj da do ljeta 2027. godine otvorimo toliko željeni kamp”, poručio je predsjednik HNS-a Marijan Kustić.

Na budućem stadionu dovršeni su gotovo svi armiranobetonski radovi, dok je u tijeku izvedba armiranobetonske konstrukcije sjedećeg dijela tribina. Izvedena je većina armiranobetonskih stupova za prihvat čelične krovne konstrukcije natkrivanja tribina, kao i trakasti temelji prilaznog pješačkog mosta za pristup stadionu, dok su radovi na njegovim nadzemnim elementima u tijeku.

Istovremeno, na upravnoj zgradi koja će postati novo sjedište HNS-a, dovršeni su svi armiranobetonski radovi konstrukcije. U tijeku je izvođenje radova na unutarnjim elektrotehničkim instalacijama, radovima vodovoda i odvodnje, grijanja, hlađenja i ventilacije objekta kao i izrada pregradnih zidova. Započelo se sa radovima na aluminijskoj ostakljenoj fasadi sa sjeverne strane objekta.

Na prometnim površinama i pripadajućoj infrastrukturi završeni su ključni podzemni instalacijski radovi, uključujući sustave odvodnje i drenaže, kabelsku kanalizaciju, energetske kanale i magistralne vodove grijanja objekta i glavnog terena. Također su definirane prometne i parkirališne površine sa zapadne strane stadiona, te su u tijeku radovi na izvođenju vanjske rasvjete, fekalne odvodnje i magistralnim cjevovodima oko nogometnih terena. Izvedeni su i građevinski radovi na novoj trafostanici, stoji na stranici HNS-a.