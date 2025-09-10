Evo što je Rakitić poželio Modriću: ‘Ne znam jel 24. ili 25. rođendan, ali dobro ti stoji!’

Luka Modrić 9. rujna proslavio je četrdeseti rođendan.

Kapetan Vatrenih rođendan je dočekao u pozitivnoj atmosferi, obzirom da je Hrvatska dan ranije na Maksimiru svladala Crnu Goru 4:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

“Ovo je poseban dan za mene, sutra mi je rođendan, a oni su mi ga učinili još boljim. Ja se osjećam dobro i ne razmišljam o godinama, zvuči mi nestvarno da ću napuniti 40 godina, no bitno je da smo živi, zdravi i da se dobro osjećamo”, rekao je Modrić nakon utakmice za Novu TV te naglasio da su mu želje zdravlje i plasman na Svjetsko prvenstvo.

S malim zakašnjenjem stigla je i čestitka Ivana Rakitića, koji je poručio:

“Brate, od srca ti želim sve najbolje za rođendan. Ne znam jel 24. ili 25., ali svakako ti dobro stoji. 

Čestitam ti. Bio živ, zdrav i veseo, lako ćemo za ostalo. Voli te brat, sve najbolje!”

