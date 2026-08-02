Eriksen opet uz teren: ‘Lijepo se vratiti’

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xGonzalesxPhoto/KentxRasmussenx via Guliver Image

Lijepe vijesti stigle su iz Njemačke, gdje se Christian Eriksen prvi put pojavio uz nogometni teren nakon zdravstvenih problema koje je doživio tijekom prijateljske utakmice reprezentacije Danske u lipnju.

Iskusni veznjak bio je gost Wolfsburga na prijateljskom susretu protiv nizozemskog Telstara te je s ruba terena pratio dvoboj svog kluba. Kako je priopćio Wolfsburg, Eriksen je i ranije trebao posjetiti pripreme momčadi, ali je taj dolazak bio odgođen iz organizacijskih razloga.

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Nakon kratke posjete njemačkom klubu, Eriksen se vratio u Dansku gdje nastavlja individualni program rehabilitacije.

Podsjetimo, danski reprezentativac je u lipnju doživio novi zdravstveni incident tijekom prijateljske utakmice protiv Ukrajine, što je kod mnogih probudilo sjećanja na dramatičan srčani zastoj koji je pretrpio na Europskom prvenstvu 2021. godine. Njegov dolazak među suigrače iz Wolfsburga mnogi vide kao izuzetno ohrabrujući znak da je 34-godišnji nogometaš i dalje odlučan u namjeri da se vrati na teren.

Eriksen u razgovoru za klupske kanale nije skrivao zadovoljstvo što je ponovno bio s momčadi:

“Lijepo je vratiti se, makar na kratko, među ekipu, ponovno vidjeti poznata lica i upoznati nove ljude. Razgovor s igračima i ljudima iz kluba mnogo mi je značio. Veoma su me obradovale i tople riječi i podrška navijača. Dečkima želim uspješan početak sezone.”

Iako je Eriksenovo pojavljivanje uz teren ohrabrujuće, za sada nije poznato kada bi se mogao vratiti natjecateljskom nogometu. Njegovo zdravstveno stanje i dalje će biti pod pažljivim nadzorom liječnika, dok Wolfsburg u međuvremenu započinje novu sezonu u Drugoj Bundesligi, nakon ispadanja iz njemačke elite.