Englezi već otišli korak dalje, tvrde da znaju gdje će Modrić završiti karijeru

xNiyixFotex via Guliver

Luka Modrić ovog je ljeta postao igrač talijanskog Milana, a osim promjena na sportskom putu, bio je aktivan i poslovno.

Kapetan Vatrenih kupio je udio u velškom prvoligašu Swanseaju, a engleski The Sun navodi da će tamo i završiti igračku karijeru. Prenose riječi direktora kluba Toma Gorringea koji otkriva:

“Luka već razmišlja o tome što će raditi kada objesi kopačke o klin. Zanima ga poslovna strana, razvoj mladih igrača, trenerski i taktički segment… Sve ono s čime se dosad nije susretao kao igrač. Već nam pomaže i u skautingu, razgovara s potencijalnim pojačanjima, posebno veznjacima, i objašnjava im naš projekt. Nema bolje preporuke za Swansea od njega”.

Modriću se klub svidio još 2011. godine, kad je s Tottenhamom igrao protiv njihove momčadi.

“Kad smo se sreli u Madridu, Luka mi je rekao da postoji trend dovođenja fizički dominantnih igrača, ali on vjeruje da se nogomet igra glavom. On je savršen uzor, čovjek skromnog porijekla iz bivše Jugoslavije koji je izgradio karijeru svjetske klase. Strastveno želi pomoći drugima – bilo bi sjajno da nam pomogne pronaći sljedećeg Modrića!”, kaže Gorringe i dodaje:

“Luka je genij nogometa i uzor svima. Moj prvi zahtjev kad napusti Milan bit će: “Možeš li potpisati za nas?” – jer i u ovim godinama je nevjerojatan”.