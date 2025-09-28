Englezi uvrstili Hrvata na popis 10 podcijenjenih legendi: ‘Maestralan i iznimno talentiran’

Podijeli :

Engleski GIVEMESPORT je sastavio nesvakidašnju listu.

Iako u svijetu nogometa neki igrači sasvim osvoje srca publike i stručnjaka, neki drugi ostaju u sjeni unatoč sjajnim vještinama.

Englezi su sastavili popis desetorice igrača koji su ostali u sjeni, uzimajući u obzir percepciju igrača u javnosti te osvojene momčadske trofeje i individualne nagrade.

Na listi su se našli Michael Laudrup, Thomas Müller, Dani Carvajal, Robert Prosinečki, Franck Ribery, Sergio Busquets, Gheorghe Hagi, Michael Carrick, Rudi Völler, Jordan Henderson.

“Robert Prosinečki bio je dio jugoslavenske reprezentacije koja je osvojila Svjetsko prvenstvo U-20 1987. te ključni kotačić u legendarnoj momčadi Crvene zvezde koja je osvojila Kup prvaka 1991. godine. Maestralan s loptom i iznimno talentiran za prekide, privukao je pažnju najvećih svjetskih klubova.

Igrao je za Real Madrid i Barcelonu, no čini se da ni jedan od španjolskih divova nije u potpunosti prepoznao njegovu genijalnost. Svoju je magiju često čuvao za reprezentaciju, predvodeći Hrvatsku do trećeg mjesta na Svjetskom prvenstvu 1998. godine”, pišu Englezi o Prosinečkom koji je zauzeo 4. mjesto.