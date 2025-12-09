Englez opet u središtu skandala: U lipnju igrao za reprezentaciju, sad završio u zatvoru

Podijeli :

xdtsxNachrichtenagenturx via Guliver

Engleski centarfor Ivan Toney u središtu je pozornosti britanskih medija. Ne po dobrom, budući da je uhićen zbog fizičkog napada na neimenovanu osobu u skupom londonskom lokalu.

“Prošao je pokraj stola za kojim je sjedila grupa momaka. Jedan od njih ga je prepoznao i rekao ‘Evo ga Ivan Toney’ te pokušao staviti ruku oko njegova vrata kako bi se fotografirao s njim“, započeo je priču jedan od svjedoka za britanski tabloid The Sun, pa dodao:

“Potom je Toney rekao ‘makni se s mene’, a zatim je uslijedio napad.“

Igrač saudijskog Al Ahlija udario je čovjeka glavom, pri čemu mu je navodno potekla krv iz nosa. Očevici sugeriraju da je Toney reagirao impulzivno, misleći da je muškarac pokušao strgnuti njegov lanac s vrata.

“Žrtva je prevezena u bolnicu, a nema sumnje da ozljede neće dugoročno utjecati na njegov život niti ga ugroziti. Na mjestu događaja uhićen je 29-godišnji muškarac kojem se na teret stavljaju dvije točke optužnice za napad i jedna za tučnjavu. Pušten je uz jamčevinu, a istraga je u tijeku“, stoji u priopćenju lokalne policije.

Toneyju ovo nije prvi problem sa zakonom. Englez, čiji su roditelji podrijetlom s Jamajke, uhvaćen je u klađenju 2022. te je prvotno trebao biti suspendiran na 15 mjeseci, no kazna mu je smanjena na 11.

Utvrđeno je da ima ovisnost o kockanju, a od 126 uplata, 29 je bilo na njegove utakmice. U 13 navrata kladio se na poraz vlastite momčadi, no on za te utakmice nije bio u zapisniku pa je oslobođen optužbi za namještanje.

Toney je profesionalnu karijeru započeo 2012. u Northampton Townu iz rodnoga grada, koji je tada igrao u četvrtom rangu engleskog nogometa. Odande je 2015. prešao u Newcastle United.

Nije se naigrao u crno-bijelom dresu – odigrao je samo dvije utakmice u Premier ligi i isto toliko u Liga kupu – pa je do 2020. nastupao za pet različitih klubova u League One, u trećem rangu natjecanja.

Samo u posljednjem, Peterborough United, nije bio posuđen iz Newcastlea, a nakon dvije uspješne sezone prešao je u Brentford, koji je 2021. uveo u Premier ligu nakon što je zabio 31 gol u 45 utakmica u Championshipu.

Nakon još tri sezone među „pčelama“ u elitnom rangu engleskog nogometa prihvatio je unosnu ponudu iz Saudijske Arabije i već drugu sezonu igra za Al Ahli, potpisavši četverogodišnji ugovor vrijedan 23,5 milijuna eura uz šest milijuna bonusa.

Unatoč odlasku iz Europe, dobio je poziv izbornika Thomasa Tuchela u svibnju te je bio u zapisniku za utakmicu protiv Andore u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026.

Nije nastupio na stadionu Espanyola u Barceloni, ali je zaigrao u završnim minutama prijateljske utakmice na City Groundu u Nottinghamu, u kojoj je Engleska poražena od Senegala 1:3. To mu je bio sedmi nastup za reprezentaciju.