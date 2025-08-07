Dinamo srušio Juventus na otvaranju turnira Mladen Ramljak, zaigrao i Belinho

Podijeli :

Luka Stanzl/GNK Dinamo Zagreb

Juniori Dinama upisali su pobjedu 1:0 protiv vršnjaka iz Juventusa u prvoj utakmici grupe A na Memorijalnom turniru Mladen Ramljak.

Jedini pogodak postigao je Mislav Ćutuk u 23. minuti nakon što je iskoristio odbijenu loptu poslije prodora Karla Zufića. Dinamo je dominirao prvim dijelom susreta, stvarajući više prilika, dok su Zufić, Mikić i Horvat bili posebno aktivni.

Juventus je u drugom poluvremenu imao više posjeda i pokušavao doći do izjednačenja, no obrana Dinama bila je čvrsta. Najopasniji trenutak Talijana bio je poništeni pogodak u 74. minuti zbog zaleđa.

Ubrzo nakon toga došlo je do sukoba između Benita Borasija i Belinha, zbog čega je utakmica nakratko prekinuta, ali se rezultat nije mijenjao do kraja.

Izabranici Jerka Leke su još u skupini sa Manchester Unitedom i bečkim Rapidom, dok se u drugoj grupi nadmeću Paris Saint-Germain, Benfica, Šahtar i Bologna.