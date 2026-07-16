Ništa od Hrvata iz Bayerna u Dinamu: Umjesto u Zagreb, odlazi u Lisabon

Hrvatski veznjak Lovro Zvonarek (21) novi je igrač portugalskog prvoligaša Estrele Amadore.
Klub iz predgrađa Lisabona službeno je predstavio mladog nogometaša, dok je minhenski Bayern potvrdio kako Zvonarek odlazi u trajnom transferu, godinu dana prije isteka ugovora s njemačkim velikanom.
Iako se posljednjih dana u domaćim medijima glasno nagađalo o njegovu povratku u hrvatski nogomet – pri čemu se ponajviše spominjao interes Dinama – Zvonarek je odlučio karijeru nastaviti graditi u inozemstvu. Odabrao je portugalsku Primeira Ligu, jedno od najboljih razvojnih natjecanja u Europi.
Estrela Amadora, koja je prošle sezone uspješno osigurala opstanak u elitnom razredu portugalskog nogometa, u novu sezonu ulazi s jasnim ciljem rezultatskog iskoraka. Klub je prepoznat po sustavnom radu s mladim igračima i pružanju minutaže talentima, što je bio ključni faktor u Zvonarekovoj odluci.
Zanimljivo je da će u novoj svlačionici ponovno dijeliti teren s Maxom Scholzeom, nekadašnjim suigračem iz druge momčadi Bayerna, koji je također stigao u portugalski klub.
Zvonarek je u Bayern stigao 2022. godine iz Slaven Belupa kao jedan od najperspektivnijih hrvatskih igrača svoje generacije. Tijekom boravka u bavarskom gigantu uspio je upisati pet službenih nastupa za prvu momčad u Bundesligi, pri čemu je postigao i jedan pogodak.
Kako bi stekao potrebno seniorsko iskustvo i kontinuitet igranja, Bayern ga je slao na posudbe u Sturm iz Graza i švicarskog velikana Grasshoppers.
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