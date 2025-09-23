Dembele u svom govoru izdvojio Messija i Iniestu, Argentinac mu se ekspresno javio

Napadač PSG-a i francuske reprezentacije Ousmane Dembele osvojio je Zlatnu loptu, najpoznatiju individualnu nagradu u nogometu.
Dembele je osvojio Zlatnu loptu ispred Laminea Yamala koji je bio drugi, te još jednog igrača PSG-a, Portugalca Vitinhe, koji je zauzeo treće mjesto.
Dembele je u Parizu održao i emotivan govor.
“Hvala svim klubovima za koje sam igrao. Ostvario sam svoj san igrajući za Barcelonu, igrao sam pored legendi kao što su Lionel Messi i Andres Iniesta, i naučio sam toliko mnogo od njih”, rekao je između ostalog Dembele tijekom svog govora.
A ubrzo mu se na Instagramu javio upravo i Messi.
“Svaka čast Ous!!! Čestitam, tako sam sretan zbog tebe. Zaslužio si to”, bila je poruka Messija koji je među prvim komentirao objavu Dembelea nakon osvajanja Zlatne lopte.
Messi i Dembele su igrali četiri godine zajedno u Barceloni. Dembele se katalonskom klubu i Messiju pridružio 2017. godine dolaskom iz Borussije i igrali su zajedno sve do 2021. kada je Argentinac prešao u PSG.
Dvojac se umalo opet sastao u francuskom klubu, ali je u ljeto 2023. godine Messi otišao u Inter Miami, a kao njegova zamjena doveden je upravo Dembele.
