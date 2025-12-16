Dembele: Naporan rad se uvijek isplati

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Ousmane Dembélé proglašen je najboljim nogometašem svijeta u 2025. godini prema izboru FIFA-e. Francuski napadač osvojio je prestižnu nagradu The Best, ostavivši iza sebe Laminea Yamala i Kyliana Mbappéa.

Nakon što je ranije ove godine osvojio i Zlatnu loptu, Dembélé je impresivnu sezonu u dresu Paris Saint-Germaina i francuske reprezentacije okrunio još jednim velikim individualnim priznanjem.

U dresu PSG-a prošle je sezone ostvario povijesni uspjeh, osvojivši trostruku krunu. Pariški klub prvi je put u svojoj povijesti podigao pehar Lige prvaka, a Dembélé je bio jedan od ključnih igrača na putu do naslova. Osim toga, s PSG-om je osvojio i UEFA-in Superkup, dok je na Svjetskom klupskom prvenstvu stigao do srebrne medalje.

Uspješnu godinu upotpunio je i s francuskom reprezentacijom, s kojom je osvojio treće mjesto u Ligi nacija.

Nakon primanja nagrade, Dembélé se emotivno obratio publici:

„Želio bih zahvaliti svim svojim suigračima. Naporan rad se uvijek isplati. Hvala mojoj obitelji i klubu s kojim smo imali fantastičnu godinu. Zahvaljujem i Gianniju Infantinu – primio sam vašu poruku na svoj rođendan. Nadam se da ću se ponovno vratiti ovdje sljedeće godine“, poručio je napadač PSG-a s pozornice ceremonije The Best.