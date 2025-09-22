Dembele emotivan: ‘Nije lako, ali PSG je jedna nevjerojatna obitelj’

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Ousmane Dembele bio je emotivan nakon što je primio važnu nagradu.

Francuski je reprezentativac prošle sezone zabio 35 pogodaka i 16 asistencija u 53 nastupa u svim natjecanjima te momčad PSG-a vodio do naslova Kupa, Ligue 1, Lige prvaka te finala Svjetskog klupskog prvenstva za što je nagrađen Zlatnom loptom.

“Nemam puno riječi. Nije lako. To je jedna od najboljih stvari koje sam postigao u karijeri. Cijeloj momčadi i klubu, ovo je zaista nevjerojatna obitelj. Bili ste nevjerojatni od prvog dana, predsjednik, od prvog kontakta bio je izniman sa mnom”, rekao je Dembele nakon što je primio Zlatnu loptu te zahvalio svima s kojima je surađivao prošle sezone.