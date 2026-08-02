Dalić se uskoro vraća na klupu: ‘Poziva je i više nego dovoljno, ali jedno nije opcija’

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AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić vrlo je blizu odluke o tome gdje će nastaviti svoju bogatu trenersku karijeru.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju otkrio je svoje profesionalne planove i najavio kada planira preuzeti novu dužnost na klupi.

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“Prije svega, htio bih naglasiti kako rad u klubu ne dolazi u obzir. Kanim preuzeti neku reprezentaciju.”

Trofejni stručnjak istaknuo je kako na stolu ima brojne ponude te da ne namjerava dugo čekati s povratkom u ulogu trenera.

“Bez lažne skromnosti, istaknut ću kako je poziva bilo i više nego dovoljno. Odluku o novom reprezentativnom kormilu donijet ću vrlo brzo, jer želim početi novi posao već u prvim danima jeseni. Kako sada stvari stoje, najrealnija opcija je „dolje“ u Aziji. Zemlju bih vam zasad, ipak, prešutio.”