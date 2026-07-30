Cristiano Ronaldo ženi se ovog vikenda: Na svadbu dolaze i zvijezde Reala s kojima nikad nije zaigrao

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AP Photo/Paul White via Guliver

Prema pisanju portugalskih medija, Cristiano Ronaldo i njegova dugogodišnja partnerica Georgina Rodriguez ovog će vikenda reći 'sudbonosno da'.

Navodi se da je glamurozna ceremonija zakazana za subotu, 1. kolovoza, na imanju Quinta da Regaleira u Sintri, u Portugalu.

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Iako slavni par nije ni potvrdio ni demantirao planove za vjenčanje, javnost već uveliko spekulira o detaljima. Izvori bliski paru otkrivaju da je Georgina tražila da događaj ne bude spektakl, već intimnija proslava za njima najbliže ljude.

Unatoč želji za privatnošću, popis potencijalnih gostiju nagovještava glamurozan događaj svjetskih razmjera. Među pozvanima su, navodno, nogometne zvijezde Real Madrida Kylian Mbappé, Vinicius Junior i Rodrygo, iako Ronaldo nikada nije dijelio svlačionicu s njima u Kraljevskom klubu. Za sada se ne zna hoće li vjenčanju prisustvovati njegovi suigrači iz aktualnog kluba, Al Nassra.

Pored nogometne elite, na popisu se nalaze brojna svjetski poznata imena iz svijeta šoubiznisa i sporta – poput glumca Vina Diesela, novinara Piersa Morgana, glazbenih zvijezda Rihanne, Jennifer Lopez, Drakea i Travisa Scotta, MMA legende Khabiba Nurmagomedova, bivšeg suigrača Rija Ferdinanda i popularne internetske senzacije Speeda.

Veza između portugalske zvijezde i Georgine počela je 2016. godine nakon slučajnog susreta u Guccijevoj trgovini u Madridu, gdje je Georgina radila kao prodavačica. Nakon desetljeća zajedničkog života, došlo je vrijeme i za vjenčanje.