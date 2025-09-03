Čeferin: Onaj tko to misli, za mene je idiot

Podijeli :

Predsjednik Europske nogometne unije (Uefa) Aleksander Čeferin u razgovoru za internetski portal Politico izjavio je da je protiv zabrana nastupa sportaša zbog ratova koje vode njihove države. Posebno je oštro kritizirao svjetske vođe, “bezbrižne političare koji pridonose gubitku života i uništenju civila u velikim razmjerima”.

Govoreći o ruskom napadu na Ukrajinu, naglasio je da se rat mora zaustaviti, ali i da žele ponovno uključiti ruske sportašice i sportaše, posebno mlade, u međunarodna natjecanja iz kojih su isključeni.

“Željeli smo vratiti mlade, dječake i djevojčice, mlađe od 17 godina, i dobili smo čak i podršku našeg Izvršnog odbora. A onda je nastala takva politička histerija. Takav pritisak na neke članove Izvršnog odbora, nisu promijenili mišljenje, ali su nas zamolili da pričekamo, jer su bili privatno toliko napadani da to više nisu mogli izdržati.”

O Gazi i mogućoj isključenosti izraelskih sportaša iz natjecanja rekao je da ga to što se događa civilima “osobno boli i ubija”. No, s druge strane, nije zagovornik zabrana nastupa sportašima.

“Jer što sportaš može učiniti svojoj vladi da zaustavi rat? Vrlo, vrlo teško. Sada je zabrana na snazi za ruske sportaše, mislim, tri i pol godine. Je li se rat zaustavio? Nije.”

Dalje je još odlučnije rekao da ne može razumjeti kako političar, koji može učiniti mnogo da zaustavi ubijanje bilo gdje, može mirno spavati.

“Kad vidi svu mrtvu djecu i civile. Ne razumijem to. Znate, ideja da bi nogomet trebao riješiti te probleme, nije ispravna.”

Pravila Uefe zabranjuju političke, vjerske i ideološke poruke na stadionima. No na nedavnom europskom Superkupu bio je transparent Uefe s natpisom “Prestanite ubijati djecu, prestanite ubijati civile.”

“Ne živimo na drugom planetu. Živimo u ovom svijetu. I kad vidite djecu koja umiru posvuda zbog – to je diplomatski rečeno – nepromišljenih političara. Onaj tko misli da je ‘Prestanite ubijati djecu, prestanite ubijati civile’ politička poruka, za mene je idiot.”

Palestinski dječak Mohamed s Čeferinom je na Superkupu dodjeljivao medalje.

“Izgubio je majku i oca. I sam je bio teško ozlijeđen. Nikada nisam vidio dijete koje me tako snažno zagrlilo kao on. Potrebna mu je ljubav. Ne treba mu još jedna bomba na glavu zbog geopolitičkih interesa. Dakle, to je daleko od politike.”

Odgovorio je i na nekoliko pitanja vezanih uz nogomet. Između ostalog pojasnio je zašto je Uefa protiv toga da dva kluba u istom vlasništvu igraju isto natjecanje.

“To je za nas nedopustivo zbog vjerodostojnosti natjecanja. U trenutku kada izgubimo vjerodostojnost natjecanja, izgubili smo sve.”

Čeferin se protivi i planovima španjolske i talijanske lige da se utakmice igraju u inozemstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama odnosno Australiji. Planovi zahtijevaju odobrenje Međunarodne nogometne federacije (Fifa). Čeferin je rekao da Uefa ne može intervenirati jer planove podržavaju španjolski i talijanski nogometni savez.

“Nismo zadovoljni, ali koliko smo pravno provjerili, ovdje nemamo puno prostora ako se savezi slažu. A oba saveza su se složila. Tu raspravu započet ćemo i s Fifom i svim savezima, jer mislim da to nije dobro”, izjavio je Čeferin.

Na pitanje hoće li se 2027. ponovno kandidirati za predsjednika Uefe nije želio odgovoriti, no neće se kandidirati za predsjednika Fife. “Ne. Ali kao što me otac voli podsjećati, svako ‘ne’ je samo način da iskušavam budućnost”, rekao je i na pitanje o mogućnosti kandidature za predsjednika države ili vlade u Sloveniji.