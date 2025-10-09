Čeferin odabrao najboljeg nogometaša današnjice i iznenadio mnoge

Podijeli :

Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Guliver Image

Predsjednik UEFA-e posljednjih dana obilazi seminare diljem Europe s naglaskom na promociju i razvoj nogometa na našem kontinentu, a trenutno se nalazi u Portugalu.

Aleksandar Čeferin je dao i izjavu koja je brzo privukla pažnju širom Europe.

Portugalske je novinare zanimalo koga smatra najboljim nogometašem današnjice, a on je odgovorio bez oklijevanja:

“Nuno Mendes je trenutno najbolji nogometaš svijeta”, kao iz topa je izjavio Čeferin i mnoge ostavio u čudu, a zatim dodao:

“On je fantastičan, ali njegova pozicija nije toliko cijenjena i to ga malo koči. Ono što radi Portugalac je impresivno, zaista”.

Mendes ima 23 godine i nogometaš je PSG-a s kojim je vezan do ljeta 2029. Karijeru je izgradio kroz sve mlađe uzraste Sportinga te je nastupio i za prvu momčad lisabonskih Lavova.

Prošle je sezone s Parižanima stigao i do naslova u Ligi prvaka, a za reprezentaciju Portugala je upisao 39 nastupa i postigao jedan pogodak.