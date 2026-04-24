Čeferin o VAR provjerama: ‘Više nitko ništa ne razumije’

Podijeli :

Daniele Buffa Image nella via Guliver

U posljednjih nekoliko dana svjedočili smo tome da se u praksi zaleđe provjeravalo prema takozvanom Wengerovom pravilu. Istovremeno smo gledali i ono na što smo se nevoljko navikli ovih godina – da se mjere milimetri koji u stvarnosti napadaču ne donose nikakvu prednost.

O čestom nerazumijevanju tumačenja govorio je i prvi čovjek UEFA-e, Aleksander Čeferin.

Čeferin je bio gost konferencije foruma koju je u Madridu organizirao Apolo Sports Capital, novi većinski vlasnik Atlético Madrida.

„Ni ja više ne razumijem“, rekao je Čeferin govoreći o nedostatku ujednačenosti sudačkih odluka od uvođenja VAR tehnologije.

„Ponekad navijači ne mogu razumjeti različita tumačenja pravila koja vide iz utakmice u utakmicu. Ni ja ih više ne razumijem. Na primjer, kod igranja rukom – nitko više ništa ne razumije. Je li penal ili nije, je li namjerno ili nije… Kako to uopće možete znati, pa niste psihijatar“, rekao je Slovenac.

UEFA, kaže, radi na tome.

„Pokušavamo objasniti sucima da odluku donosi sudac na terenu. VAR bi trebao intervenirati samo u slučaju jasne i očite pogreške. Te intervencije trebale bi biti kratke, a ne kao što je ponekad, primjerice u La Ligi ili Premier ligi, da s prekidima sve to traje po 10 ili 15 minuta.“

Čeferin smatra da je rješenje u strogom, najstrožem mogućem, poštivanju pravilnika IFAB-a.