Bivši sudac koji je vrijeđao Kloppa osuđen na uvjetnu kaznu zatvora

Bivši engleski nogometni sudac David Coote osuđen je na devet mjeseci zatvora uvjetno i dvije godine kušnje nakon što je na njegovu prijenosnom računalu pronađena snimka zlostavljanja djeteta.

Coote je priznao krivnju za kazneno djelo izrade nepristojne slike djeteta, povezano sa snimkom kategorije A, najteže vrste, na kojem je prikazan 15-godišnji dječak u školskoj uniformi, prenosi BBC.

Također mu je izrečena mjera sprječavanja seksualnog uznemiravanja u trajanju od deset godina.

Optužba za izradu nepristojne slike djeteta odnosi se na aktivnosti poput preuzimanja, dijeljenja ili pohranjivanja fotografija ili videosnimki koje sadrže zlostavljanje.

Snimka je dospjela u fokus policije kada je Engleski nogometni savez (FA) istraživao Cootea, a više uređaja zaplijenjeno je i analizirano nakon što je uhićen u svom domu, rečeno je Prekršajnom sudu u Nottinghamu u rujnu.

Prekršaj je priznao sljedećeg mjeseca, nakon što se u početku izjasnio da nije kriv. Braneći Cootea, Laura Miller rekla je da njegovi postupci od 2. siječnja 2020. godine nisu odražavali njegovu osobnost, dodavši da je prolazio kroz „unutarnju borbu“ nakon raspada veze te da se suočio s razdobljem medijske pozornosti.

Na sudu je također rečeno da je Coote opomenut zbog posjedovanja kokaina nakon što je policija posjetila njegov dom.

Coote je otpušten 2024. godine, nakon što je u javnost dospjela snimka iz 2020. na kojoj iznosi pogrdne komentare o treneru Liverpoola Jürgenu Kloppu.

U kolovozu prošle godine FA mu je izrekao osmotjednu suspenziju zbog te snimke s Kloppom.

Osim toga, Europska nogometna unija (UEFA) suspendirala je bivšeg suca do 30. lipnja ove godine nakon što su se pojavile njegove fotografije na kojima u Njemačkoj, tijekom Europskog prvenstva, ušmrkava bijeli prah pomoću novčanice.

Coote je u intervjuu za The Sun u siječnju 2025. godine otkrio da je gej te rekao kako je njegova doživotna borba sa skrivanjem seksualnosti pridonijela tiradi protiv Kloppa.

Uz uvjetnu zatvorsku kaznu i mjeru zabrane seksualnog uznemiravanja, Cooteu je naloženo i 150 sati neplaćenog rada za opće dobro.

Sutkinja Nirmal Shant rekla je da će, ako “na bilo koji način prekrši ovaj nalog i ako bude bilo kakvih daljnjih prekršaja“, Coote ponovno biti izveden pred sud.