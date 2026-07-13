Bivši hrvatski nogometaš Krešo Kovačec nalazi se u komi i bori se za život

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Guliver

Nekadašnji hrvatski nogometaš Krešo Kovačec (56) nalazi se u komi i bori se za život nakon iznenadnog puknuća aorte i niza hitnih operacija.

Nekadašnji napadač Hanse Rostock i Hannovera 96 pretrpio je težak moždani udar i u kritičnom je stanju, a njegova obitelj pokrenula je akciju prikupljanja pomoći, piše Bild.

Zbog iznenadnog puknuća aorte, Kovačec je morao na hitan zahvat. Tijekom operacije koja je trajala dvanaest sati zamijenjen mu je i srčani zalistak, no uslijedile su komplikacije koje su zahtijevale još jednu hitnu operaciju mozga. Bivši golgeter pretrpio je težak moždani udar i krvarenje u mozgu te je od tada u komi.

Dugogodišnji prijatelj Steffen Reißmann pokrenuo je, uz suglasnost obitelji, akciju prikupljanja donacija na platformi GoFundMe. “Njegova supruga Suzana i dvoje djece, stari 9 i 15 godina, od tada proživljavaju najgoru noćnu moru. Liječnici čine sve što je u njihovoj moći, no trenutno nitko ne može reći kojim će putem Krešo krenuti”, stoji u apelu za pomoć.

U trenutku pisanja teksta prikupljeno je 28.000 eura. Akciji prikupljanja možete se pridružiti OVDJE.

Kovačec je rođen 1969. godine u Krapini, a odrastao je u Hamburgu. Nakon početaka u VfL Bochumu, nogometno se proslavio u Hannoveru 96, za koji je u 72 utakmice postigao 40 golova, te u klubu Tennis Borussia Berlin.

Godine 1999. prešao je u bundesligaša Hansu Rostock, za koju je u tri sezone odigrao 28 utakmica i postigao tri gola u elitnom razredu njemačkog nogometa. Igrao je još i za FC Augsburg te u Elversbergu, a karijeru je završio u niželigašu DJK Augsburg-Lechhausen.