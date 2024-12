Bivši hrvatski futsal reprezentativac objavio pismo: ‘Kako je HNS ukrao Božić’

Podijeli :

zinc DaMa via Guliver

U SuperSport hrvatskoj malonogometnoj ligi (SHMNL) ove sezone dolazi do značajne promjene – liga će se igrati i tijekom blagdana, što je odstupanje od dosadašnje prakse.

Hrvatski nogometni savez najavio je ovu promjenu kao prilagodbu kalendara, s obzirom na kašnjenje početka sezone zbog nastupa Hrvatske na Svjetskom prvenstvu u futsalu sredinom listopada. Posljedično, smanjen je prostor za pauzu u natjecanju.

Međutim, odluka o igranju za vrijeme blagdana izazvala je nezadovoljstvo među dijelom igrača. Oni ukazuju na to da će zbog toga izgubiti priliku za dodatnu zaradu na tradicionalnim božićnim turnirima diljem Hrvatske i regije, poput poznate Kutije šibica. Ti turniri su često značajan izvor prihoda za mnoge futsal igrače, posebno u amaterskom i poluprofesionalnom statusu.

Portal Futsal Balkan prenio je pismo jednog neimenovanog hrvatskog reprezentativca koji igra u SHMNL ligi.

“Ove godine u Hrvatskom futsalu imamo jedinstvenu situaciju u kojoj nemamo nikakvu pauzu za igrače tijekom Božićnih blagdana te Nove godine. Igrači i klubovi su primorani da umjesto nekoliko dana odmora, treniraju i igraju tijekom Božićnih i Novogodišnjih blagdana, dok ljudi koji su donijeli tu odluku sigurno neće biti na terenu na Badnjak te drugi ili treći dan Božića.

Koji je stvarno razlog rasporeda SS HMNL ove godine kojeg je usvojio HNS, to pitanje postavljamo danas cijeloj futsal javnosti u Hrvatskoj. Neki će reći da je to zbog Svjetskog prvenstva koje je prolongiralo početak sezone, što svakako mogu spomenuti, ali kada uzmemo u obzir da je prvenstvo krenulo 18/19. listopada, možemo uočiti da je sasvim dovoljan broj vikenda ostao da bi se odigrao prvi dio prvenstva do Božića.

Hrvatski futsal je jedna od rijetkih liga u svijetu gdje se kup utakmica u prvom dijelu sezone igraju vikendom, a u drugom dijelu sezone se igraju tijekom tjedna! Na korist kome, ili u strahu od koga? Zar se nije moglo organizirati da se jedna utakmica kupa igra tijekom tjedna kako bi igrači dobili 5 dana slobodno tijekom blagdana? Sve više čujemo kako se hrvatska futsal liga svrstava u najbolje lige Europe i ponosni sam što smo dio toga, ali zar bi se ponajbolja liga Europe u futsalu trebala bojati turnira.”