Bivši Hajdukovac nakon krasnog gola objasnio zašto je odbio BiH

U subotu navečer odigran je susret 24. kola nizozemske Eredivisiea. Ajax Josipa Šutala ugostio je NEC Nijmegen Darka Nejašmića, a rezultat je na kraju bio 1:1.

Prvi put se mreža zatresla u 24. minuti, ali tada je je pogodak Samija Ouaisse poništen zbog zaleđa i Ajax se spasio. 15 minuta kasnije za vodstvo Ajaxa pogodio je Mika Godts, a onda je nakon samo 12 minuta igre u drugom poluvremenu Darko Nejašmić zabio za izjednačenje.

Bivši HNL-ovac, koji je igrao i za Hajduk te bio važan član splitske momčadi, ponovno je zabio u nizozemskoj ligi. Prije 10 dana zabio je u porazu od Utrechta, a zabio je i Volendamu u 2025. godini.

Iako je postojala mogućnost da zaigra za Bosnu i Hercegovinu, veznjak NEC-a to nakon postignutog gola odbacio zašto to nije prihvatio:

“Moja majka je iz Bosne i poštujem tu zemlju, ali ja sam 100 posto Hrvat. Čak i ako nikad ne zaigram za hrvatsku reprezentaciju, ne mogu igrati za neku drugu državu”, rekao je 27-godišnji Nejašmić, nekadašnji mladi reprezentativac Hrvatske.

Osvrnuo se i na jučerašnji gol protiv Ajaxa:

“To je bio instinkt. Vidio sam gol i pokušao pucati. Ovaj put je ušla, treba i malo sreće. Ali i kad ne zabijem, najvažnije mi je igrati dobro i pobjeđivati. Golovi dođu sami ako ostaneš miran”.