Bivša zvijezda Dinama vraća se s posudbe, a u klubu će ga dočekati novi trener: Hoće li napokon dobiti pravu priliku?

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AP Photo/Giannis Papanikos via Guliver

Bivši proslavljeni napadač Arsenala i Manchester Uniteda, Robin van Persie, smijenjen je s dužnosti glavnog trenera Feyenoorda nakon svega 18 mjeseci provedenih na toj funkciji.

Vodstvo kluba iz Rotterdama odlučilo je uručiti otkaz Van Persieju zbog nezadovoljstva rezultatima, istaknuvši kako se momčad pod njegovim vodstvom našla u “silaznoj putanji”.

Ova vijest izravno utječe i na sudbinu povremenog hrvatskog reprezentativca i bivšeg igrača Dinama, Luke Ivanušeca. Naime, nakon odrađene sezone u PAOK-u, istekla mu je posudba te se vraća u nizozemskog velikana, što znači da će ga po povratku na De Kuip dočekati novi trener.

Feyenoord je odmah krenuo u potragu za Van Persiejevim nasljednikom, a novi strateg imat će zadatak vratiti momčad u vrh nizozemskog nogometa te ujedno definirati ulogu hrvatskog krilnog napadača u novoj klupskoj križaljci za nadolazeću sezonu.

Ivanušec je u Feyenoord stigao iz Dinama u ljeto 2023. za odštetu od 8.5 milijuna eura, no zbog čestih smjena trenera, ostao je bez prave prilike i kontinuiteta na terenu. U više navrata spominjao se povratak na Maksimir, ali Luka je umjesto toga prošlog ljeta otišao u Solun gdje je tijekom jednogodišnje posudbe u PAOK-u postigao dva gola uz četiri asistencije u 32 utakmice. Trenutna vrijednost 27-godišnjaka prema Transfermarktu iznosi tri milijuna eura.