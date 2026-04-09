Bilić emotivno o Čečiju: ‘Pamtit ću ga isključivo po dobrome, dokazao je da je veliki čovjek’

Paul Chesterton via Guliver

U 70. godini preminuo je Srećko Bogdan, legendarni hrvatski nogometaš, bivši reprezentativac i jedan od ključnih igrača u povijesti Dinama.

Među brojnima koji su ostali šokirani nakon tužne vijesti našao se i Slaven Bilić.

“Nažalost, život je to, nismo se dugo vidjeli ni čuli, ali Čeči je izuzetno bitna persona moje karijere. Sigurno je, naime, bio važan pri mom dolasku u Karlsruhe, kada sam imao 24 godine i kada sam prvi put otišao u inozemstvo. Nisam znao ni “beknuti” njemački, ali on i njegova supruga Ruža bili su stalno na pomoći; kroz razgovore, sugestije, pronalazak smještaja, druženje, konačno. Čečijev trag u tome klubu tada se itekako mogao osjetiti, a ja sam pritom stigao u času kada su klubovi mogli imati samo tri stranca, dakle morao si biti bolji od domaćih. Ne znam koliko i točno kako, ali svakako je sugerirao moj dolazak, a vjerujem i kasniju odluku da postanem kapetan Karlsruhea”, objasnio je za SN te dodao:

“Kasnije nam se put opet isprepleo, kada je kao trener Intera odgajao Ćorluku, Modrića, Dudua, i znam da je to radio na svoj način, toplo, savjesno, ali prosperitetno, s time da je njegovao odličnu komunikaciju. Bio je duša od čovjeka, što dokazuje zapravo činjenica da je, kao trener, nazovimo ga “maloga kluba”, došao na korak od trofeja, a umjesto da mu to bude svojevrsni trenerski trampolin, on se kasnije povukao, nestao. To je u nogometu redovito dokaz da si velik čovjek, jer takvi najčešće naj… Pogodila me ova vijest, Čečija ću pamtiti isključivo po dobrome, i to nije floskula, već iskreni osjećaj.”